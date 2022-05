Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 Monuments aux Morts – Esplanade de la Mémoire Fontenilles Catégories d’évènement: Fontenilles

Monuments aux Morts – Esplanade de la Mémoire, le samedi 7 mai à 10:00

Après plus de cinq années d’une guerre en Europe qui a coûté la vie à des dizaines de millions de personnes, les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 1945. Trois jours après le suicide d’Adolf Hitler dans son bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945. Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Jodl – chef d’état-major de la Wehrmacht – signe à Reims la capitulation sans condition de l’Allemagne. L’acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au **8 mai à 23h01**. Un nouvel acte de capitulation du IIIᵉ Reich est alors signé à Berlin entre les commandements militaires allemands et alliés. La guerre prend officiellement fin sur le continent européen, c’était il y a soixante dix sept ans. **Souvenons-nous et recueillons-nous le samedi 7 mai à 10h sur l’Esplanade de la Mémoire à Fontenilles.** En présence du Conseil Municipal, des représentants des anciens combattants, des officiels et des membres du Conseil Municipal des Jeunes.

Entrée libre

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T11:00:00

