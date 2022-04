Cérémonie commémorative de la Journée Nationale des victimes et des héros de la Déportation Monument aux Morts de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Cérémonie commémorative de la Journée Nationale des victimes et des héros de la Déportation Monument aux Morts de Martigues, 22 avril 2022, Martigues. Cérémonie commémorative de la Journée Nationale des victimes et des héros de la Déportation

Monument aux Morts de Martigues, le vendredi 22 avril à 18:30

Gaby Charroux, maire de Martigues, le conseil municipal, les associations patriotiques de Martigues, ont le plaisir de vous convier à la cérémonie commémorative de la Journée Nationale des victimes et des héros de la Déportation vendredi 22 avril 2022 à 18h30, Monument aux Morts place du 8 mai. La cérémonie commémorative de la Journée Nationale des victimes et des héros de la Déportation se déroulera le vendredi 22 avril 2022. Monument aux Morts de Martigues Place du 8 mai 1945Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T18:30:00 2022-04-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Monument aux Morts de Martigues Adresse Place du 8 mai 1945Martigues Ville Martigues lieuville Monument aux Morts de Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Monument aux Morts de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Cérémonie commémorative de la Journée Nationale des victimes et des héros de la Déportation Monument aux Morts de Martigues 2022-04-22 was last modified: by Cérémonie commémorative de la Journée Nationale des victimes et des héros de la Déportation Monument aux Morts de Martigues Monument aux Morts de Martigues 22 avril 2022 Martigues Monument aux Morts de Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône