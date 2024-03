Cérémonie Commémorative Aérostèle A4 La Cambe, vendredi 7 juin 2024.

Cérémonie Commémorative Aérostèle A4 La Cambe Calvados

Commémoration pour le 80è à l’Aérostèle du ALG4. Dépôt de gerbes, hymnes avec les communes de La Cambe, Canchy, Longueville et Deux-Jumeaux. Hommage aux aviateurs des 48th Fighter Group et 370th Fighter Group.

Commémoration pour le 80è à l’Aérostèle du ALG4. Dépôt de gerbes, hymnes avec les communes de La Cambe, Canchy, Longueville et Deux-Jumeaux. Hommage aux aviateurs des 48th Fighter Group et 370th Fighter Group. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 11:00:00

fin : 2024-06-07 11:30:00

2 Rue Principale

La Cambe 14230 Calvados Normandie

L’événement Cérémonie Commémorative Aérostèle A4 La Cambe a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Isigny-Omaha