CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 8 MAI ‘VICTOIRE 1945’ Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 8 MAI ‘VICTOIRE 1945’ Préfailles, 8 mai 2022, Préfailles. CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 8 MAI ‘VICTOIRE 1945’ Rue de la Prée Cimetière Préfailles

2022-05-08 09:00:00 – 2022-05-08 12:00:00 Rue de la Prée Cimetière

Préfailles Loire-Atlantique Programme de la matinée : pose de gerbes dans les cimetières et aux monuments aux morts de La Plaine-sur-Mer et Préfailles, messe, remise de médailles aux anciens combattants.

Vin d’honneur à Préfailles. Cérémonie commémorative “Victoire 1945”. Programme de la matinée : pose de gerbes dans les cimetières et aux monuments aux morts de La Plaine-sur-Mer et Préfailles, messe, remise de médailles aux anciens combattants.

Vin d’honneur à Préfailles. Rue de la Prée Cimetière Préfailles

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Lieu Préfailles Adresse Rue de la Prée Cimetière Ville Préfailles lieuville Rue de la Prée Cimetière Préfailles Departement Loire-Atlantique

Préfailles Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 8 MAI ‘VICTOIRE 1945’ Préfailles 2022-05-08 was last modified: by CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 8 MAI ‘VICTOIRE 1945’ Préfailles Préfailles 8 mai 2022 Loire-Atlantique Préfailles

Préfailles Loire-Atlantique