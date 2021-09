Charmes Charmes Charmes, Vosges CÉRÉMONIE CHARMES ‘VILLE MARTYRE’ Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

CÉRÉMONIE CHARMES ‘VILLE MARTYRE’ Charmes, 5 septembre 2021, Charmes. CÉRÉMONIE CHARMES ‘VILLE MARTYRE’ 2021-09-05 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-05 11:30:00 11:30:00

Charmes Vosges Charmes Cérémonie en hommage aux 160 Carpiniens déportés en 1944.

9 h 30 : Messe en l’église Saint-Nicolas à Charmes

10 h 30 : Place de l’Espée

• Levée des couleurs

• Discours de M. HULBACH, Président des Déportés

• Discours de Patrick BOEUF, Maire

• Dépôt de gerbes Espace Clémenceau

• Départ en défilé Stèle des Déportés

• Dépôt de gerbes

• Chant des Marais

Défilé au départ du complexe sportif entre la stèle des déportés et le Monument des FFI

• Dépôt de gerbes

• Chant des partisans

+33 3 29 38 85 85

