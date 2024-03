Cérémonie Bolleville Stèle de Bolleville La Haye, jeudi 6 juin 2024.

Cérémonie Bolleville Stèle de Bolleville La Haye Manche

En octobre 1944, un hôpital de campagne et un aérodrome ont été érigés sur la commune déléguée de Bolleville. Afin de nous recueillir pour honorer la mémoire de nos libérateurs, des civils et soldats ayant péris, une cérémonie sera célébrée à la stèle en présence des portes drapeaux du C47 Normandy, d’un détachement américain et d’officiels entourés des enfants des écoles.

Début : 2024-06-06 14:30:00

Stèle de Bolleville Bolleville

La Haye 50250 Manche Normandie communication@la-haye.fr

