Cérémonie aux chars d’assaut à Berry-au-Bac Berry-au-Bac Berry-au-Bac Catégories d’évènement: Aisne

Berry-au-Bac

Cérémonie aux chars d’assaut à Berry-au-Bac Berry-au-Bac, 26 avril 2022, Berry-au-Bac. Cérémonie aux chars d’assaut à Berry-au-Bac Berry-au-Bac

2022-04-26 16:00:00 – 2022-04-26

Berry-au-Bac Aisne Berry-au-Bac Cet après-midi là aura lieu la commémoration officielle du 105e anniversaire de l’attaque des chars français le 16 avril 1917. RV au monument aux morts des chars d’assaut à 16h… Cet après-midi là aura lieu la commémoration officielle du 105e anniversaire de l’attaque des chars français le 16 avril 1917. RV au monument aux morts des chars d’assaut à 16h… +33 3 23 25 14 18 http://www.chemindesdames.fr/ Cet après-midi là aura lieu la commémoration officielle du 105e anniversaire de l’attaque des chars français le 16 avril 1917. RV au monument aux morts des chars d’assaut à 16h… OT du Pays de Laon

Berry-au-Bac

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Berry-au-Bac Autres Lieu Berry-au-Bac Adresse Ville Berry-au-Bac lieuville Berry-au-Bac Departement Aisne

Berry-au-Bac Berry-au-Bac Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berry-au-bac/

Cérémonie aux chars d’assaut à Berry-au-Bac Berry-au-Bac 2022-04-26 was last modified: by Cérémonie aux chars d’assaut à Berry-au-Bac Berry-au-Bac Berry-au-Bac 26 avril 2022 Aisne Berry-au-Bac

Berry-au-Bac Aisne