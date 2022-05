CEREMONIE “ARMISTICE 1918” Wimereux Wimereux Catégorie d’évènement: Wimereux

CEREMONIE “ARMISTICE 1918” Wimereux, 11 novembre 2022, Wimereux. CEREMONIE “ARMISTICE 1918” Monument aux Morts

Quai Giard Wimereux

2022-11-11 – 2022-11-11

Monument aux Morts

Quai Giard Wimereux 62930 Wimereux Cérémonie du Jeudi 11 novembre

– 11 h 00 : Monument aux morts

Dépôt de Gerbes par Monsieur Le Maire & les Anciens Combattants

Formation du défilé pour se rendre au Cimetière

Monument britannique

Dépôt de gerbes

Harmonie Municipale “God Save the Queen”

Tombe du Colonel Mac Craë

Lecture du Poème “Les Coquelicots” en Anglais et en Français par les enfants des écoles

Quai Giard Wimereux

Wimereux