Cérémonie anciens combattants Hôtel de Ville Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Cérémonie anciens combattants Hôtel de Ville, 18 juin 2022, Villenave-d'Ornon. Cérémonie anciens combattants

Hôtel de Ville, le samedi 18 juin à 11:30

### Rendez-vous devant le Monuments aux morts de l’hôtel de ville. Infos Comité d’entente Appel du 18 juin 1940 Hôtel de Ville rue du professeur Calmette, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T11:30:00 2022-06-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse rue du professeur Calmette, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Hôtel de Ville Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Hôtel de Ville Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Cérémonie anciens combattants Hôtel de Ville 2022-06-18 was last modified: by Cérémonie anciens combattants Hôtel de Ville Hôtel de Ville 18 juin 2022 Hotel de ville Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde