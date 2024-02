Cérémonie à la mémoire du Lieutenant Paul Chaufty Ciral, samedi 25 mai 2024.

Cérémonie à la mémoire du Lieutenant Paul Chaufty Ciral Orne

Inauguration d’une tèle à la mémoire du Lieutenant Paul CHAUFTY, aviateur américain abattu en mission aux Fortinières à Ciral le 13/08/1944, mort pour notre liberté, lors du soutien de l’aviation américaine aux troupes de la 2eme DB Leclerc et la 3eme DB US en route vers Argentan et l’étranglement de la poche de Falaise-Chambois-MontOrmel. Cérémonie en présence de deux familles américaines.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Ciral 61320 Orne Normandie th.dt@worldonline.fr

