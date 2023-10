LE DISPOSITIF ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE Céréma Hdf Lille Catégories d’Évènement: Lille

Avec près d’1 milliard de m² chauffés, dont 400 millions de m² de bâtiments publics, le secteur des bâtiments tertiaires représente 17 % de la consommation énergétique nationale. Il constitue un important gisement d’économies d’énergie et donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre, incontournable pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050. Depuis 2019, le dispositif éco-énergie tertiaire engage les acteurs du tertiaire vers la sobriété. Il impose une réduction progressive des consommations énergétiques des bâtiments à usage tertiaire afin d’atteindre l’objectif de – 60% en 2050.

Pour y parvenir, les actions déployées ne doivent pas se limiter aux travaux. Plus largement, elles englobent aussi la bonne gestion du patrimoine immobilier, la qualité de l’exploitation des équipements ou encore la sensibilisation des usagers visant à adopter des comportements plus sobres en énergie. OBJECTIF

Cette conférence vise à partager les repères réglementaires, à faire des retours d’expérience inspirants, et à présenter les outils qui aideront les gestionnaires à entrer dans la démarche pour faire d’eux des acteurs pleinement engagés dans la transition écologique. INSCRIPTION

