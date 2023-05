La qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public Cerema Hauts-de-France Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord La qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public Cerema Hauts-de-France, 20 juin 2023, Lille. La qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public Mardi 20 juin, 09h00 Cerema Hauts-de-France Cette conférence technique territoriale est organisée par le Cerema Hauts-de-France, le 20 juin 2023 de 9h00 à 12h45 ? Cerema Hauts-de-France

Amphithéâtre JB de Rouvre

44 Ter rue Jean Bart

59000 LILLE CONTEXTE La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public évolue. La crise sanitaire et le retour d’expériences sur la mise en œuvre de cette surveillance ont conduit à la révision du dispositif réglementaire dans le cadre du quatrième Plan national santé environnement (PNSE 4). Les textes sortis fin décembre 2022 redéfinissent les mesures de cette surveillance périodique, les conditions de réalisation ainsi que les établissements concernés. A compter du 1er janvier 2023, le nouveau dispositif prévoit d’en accroître la périodicité et de l’adapter aux étapes clés du cycle de vie des bâtiments. PUBLIC Cette matinée d’échanges est destinée aux responsables techniques, représentants de collectivités territoriales, conseillers de prévention et services de l’État intéressés par la mise en œuvre du dispositif révisé de surveillance réglementaire de la qualité de l’air intérieur. OBJECTIF Cette matinée technique a pour objectif principal de présenter à la fois les grands axes de la révision du dispositif réglementaire ainsi que le guide d’accompagnement édité par le Cerema pour l’occasion. Au-delà de la réglementation, un retour d’expériences sur la mesure des moisissures dans l’air intérieur des bâtiments ainsi que sur la recherche de compromis entre objectifs de qualité de l’air intérieur et objectifs de la performance énergétique des bâtiments viendront compléter le programme de cette conférence. INSCRIPTION Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires : https://enqueteur.cerema.fr/index.php/353126

Clôture inscription 12/06/2023 Plus d’informations ici : https://www.cerema.fr/fr/evenements/ctt-qualite-air-interieur-etablissements-recevant-du-public Cerema Hauts-de-France 44 Ter rue Jean Bart 59000 LILLE Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://enqueteur.cerema.fr/index.php/353126 »}] [{« link »: « https://enqueteur.cerema.fr/index.php/353126 »}, {« link »: « https://www.cerema.fr/fr/evenements/ctt-qualite-air-interieur-etablissements-recevant-du-public »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T09:00:00+02:00 – 2023-06-20T13:00:00+02:00

2023-06-20T09:00:00+02:00 – 2023-06-20T13:00:00+02:00 développement durable air Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Cerema Hauts-de-France Adresse 44 Ter rue Jean Bart 59000 LILLE Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Cerema Hauts-de-France Lille

Cerema Hauts-de-France Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

La qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public Cerema Hauts-de-France 2023-06-20 was last modified: by La qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public Cerema Hauts-de-France Cerema Hauts-de-France 20 juin 2023 Cerema Hauts-de-France Lille

Lille Nord