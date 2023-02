Cerebro GRAND AUDITORIUM, 14 février 2023, LYON.

Cerebro GRAND AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 15:00 (2023-02-14 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Grand auditorium Tarif réduit:-jeunes de moins de 26 ans-Adultes insertion (IAE ou contrat aidé ou contrat avenir ou travailleur handicapé en milieu protégé)-Demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des minimas sociaux-Adultes handicapés détenteurs AAH ou AEEH ou carte invalidité et leur accompagnateur-Détenteur Pass annuel du muséeCerebroUne expérience magique et immersive sur les mécanismes d’endoctrinement Si vous ne savez pas comment fonctionne votre cerveau face à la magie, d’autres le savent pour vous ! Êtes-vous sensibles aux techniques de manipulation ou d’endoctrinement ? Non évidemment… et pourtant. Venez trouver les clefs pour développer vos capacités mentales et défier les conditionnements. Ayez confiance… Compagnie du Faro Matthieu Villatelle : magicien et comédien, conception Kurt Demey : mise en scène et co-écriture Création sonore par Chkrrr Cerebro

GRAND AUDITORIUM LYON 86, quai Perrache Rhne

