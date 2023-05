Nuit des Châteaux à Montpoupon D764, 28 octobre 2023, Céré-la-Ronde.

Découvrez le Château de Montpoupon comme vous ne l’avez jamais vu, lors d’une visite inédite en nocturne à 18h30 et 19h..

2023-10-28 à ; fin : 2023-10-28 . EUR.

D764

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover the Castle of Montpoupon as you have never seen it before, during an original night visit at 6:30 pm and 7 pm.

Descubra el castillo de Montpoupon como nunca antes lo había visto, durante una visita nocturna única a las 18:30 y 19:00 horas.

Entdecken Sie das Schloss Montpoupon, wie Sie es noch nie gesehen haben, bei einer neuartigen Nachtführung um 18:30 und 19:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-27 par ADT 37