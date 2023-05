Concert de Trompes au Château de Montpoupon Château de Montpoupon, 26 août 2023, Céré-la-Ronde.

Les Trompes du Musée du Veneur de Montpoupon vous proposent un concert de trompes de chasse dans le cadre exceptionnel de la cour d’honneur du Château de Montpoupon le samedi 2 juillet à 20h30.

Entracte prévue durant la soirée.

Repli à l’église de Céré-la-ronde en cas de pluie..

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 22:30:00. 8 EUR.

Château de Montpoupon

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In the majestic main courtyard of the Château de Montpoupon, come and attend a concert of hunting horns.

Los Trompes del Museo del Venado de Montpoupon le proponen un concierto de trompas de caza en el marco excepcional del patio principal del castillo de Montpoupon, el sábado 2 de julio a las 20:30 h.

Intermedio previsto durante la velada.

Traslado a la iglesia de Céré-la-ronde en caso de lluvia.

Die Trompes du Musée du Veneur de Montpoupon bieten Ihnen am Samstag, den 2. Juli um 20:30 Uhr ein Jagdhornbläserkonzert im außergewöhnlichen Rahmen des Ehrenhofs des Schlosses von Montpoupon.

Während des Abends ist eine Beilage vorgesehen.

Bei Regen wird in die Kirche von Céré-la-ronde ausgewichen.

