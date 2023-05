Soirée Histoire et Terroir au Château de Montpoupon Chàteau de Montpoupon, 12 mai 2023, .

Vivez une expérience privilégiée grâce au Château de Montpoupon et à l’Auberge de Montpoupon.

Découvrez la richesse des collections du château et son histoire grâce à une visite guidée.

Profitez d’une dégustation de vins de Touraine sur la terrasse du château au coucher du soleil..

Vendredi 2023-05-12 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-12 21:00:00. 45 EUR.

Chàteau de Montpoupon

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Live a privileged experience thanks to the Château de Montpoupon and the Auberge de Montpoupon.

Discover the richness of the castle’s collections and its history during a guided tour.

Enjoy a Touraine wine tasting on the terrace of the castle at sunset.

Disfrute de una experiencia especial en el Château de Montpoupon y el Auberge de Montpoupon.

Descubra la riqueza de las colecciones del castillo y su historia durante una visita guiada.

Disfrute de una degustación de vinos de Touraine en la terraza del castillo al atardecer.

Erleben Sie mit dem Château de Montpoupon und der Auberge de Montpoupon ein besonderes Erlebnis.

Entdecken Sie bei einer geführten Tour die reichen Sammlungen des Schlosses und seine Geschichte.

Genießen Sie eine Weinprobe mit Weinen aus der Touraine auf der Terrasse des Schlosses bei Sonnenuntergang.

Mise à jour le 2023-04-27 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER