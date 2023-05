Visite « En cuisine » au Château de Montpoupon D764, 3 mai 2023, Céré-la-Ronde.

Au sein de la surprenante cuisine du château et de ses nombreux cuivres, venez assister à la fabrication des madeleines sous la direction de Marie-Louise, cuisinière en chef de Montpoupon. De la confection de la pâte à la mise en place dans les moules, il vous faudra patienter un peu avant de les dé.

Mercredi 2023-05-03 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-03 16:30:00. 5.5 EUR.

D764

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In the surprising kitchen of the castle and its numerous brassware, come and watch the making of the madeleines under the direction of Marie-Louise, chief cook of Montpoupon. From the making of the dough to the placing in the molds, you will have to wait a little while before you can taste them

En la sorprendente cocina del castillo y su numerosa latonería, venga a ver la elaboración de las magdalenas bajo la dirección de Marie-Louise, la cocinera jefe de Montpoupon. Desde la elaboración de la masa hasta la colocación en los moldes, tendrá que esperar un poco antes de poder degustarlas

In der überraschenden Schlossküche mit ihren vielen Kupferkesseln können Sie unter der Leitung von Marie-Louise, der Chefköchin von Montpoupon, bei der Herstellung von Madeleines zusehen. Von der Herstellung des Teigs bis zum Einfüllen in die Formen müssen Sie sich ein wenig gedulden, bevor Sie sie entspannt genießen können

Mise à jour le 2023-04-27 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER