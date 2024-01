Noël au château de Montpoupon Céré-la-Ronde, samedi 14 décembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-14 13:00:00

fin : 2024-12-15 16:00:00

Venez découvrir le Château de Montpoupon et vivez la magie de Noël dans un décor intime et chaleureux qui ravira petits et grands.

Dans le salon, tout est prêt pour attendre patiemment l’arrivée du Père Noël au coin du feu. La table de la salle à manger est dressée dans la plus grande des traditions des fêtes au temps des années 1920.

Les chambres au 1er et 2e étage vous plongent dans la vie de famille et vous émerveillent par la diversité des décorations. A chaque chambre son thème !

Place à la gourmandise dans la cuisine avec les gâteaux, sucres d’orge et fruits séchés.

Poursuivez votre visite en participant en famille à la fabrication de décorations de Noël. Installez-vous au coin du feu pour écouter les contes de Noël dans le salon du château.

12 EUR.

Montpoupon

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@montpoupon.com



L’événement Noël au château de Montpoupon Céré-la-Ronde a été mis à jour le 2024-01-16 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER