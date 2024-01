Nuit des Châteaux à Montpoupon Céré-la-Ronde, samedi 26 octobre 2024.

Nuit des Châteaux à Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

Début : 2024-10-26 18:00:00

fin : 2024-10-26

Découvrez le Château de Montpoupon comme vous ne l’avez jamais vu, lors d’une visite inédite en nocturne à 18h30 et 19h.

Dans le cadre de la Nuit des Châteaux, Montpoupon vous accueille en soirée pour une visite exceptionnelle à la lumière des lampes torches.

Visite guidée à 18h30 et 19h pour une visite d’une heure environ.

Salons, chambres et même la tour du XIIIe siècle, habituellement fermée au public, vous révèlerons tous les secrets à la lueur de la lampe.

Attention la réservation est obligatoire.

Pour réserver : https://www.dartngo.fr/fr/public/chateau-de-montpoupon/visite-nocturne-a-la-torche-au-chateau-de-montpoupon

Le billet d’entrée pour la soirée donne également accès à la visite préalable du Musée du Veneur et du parc.

8 EUR.

D764

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@montpoupon.com



