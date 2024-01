Visite « vènerie, qui es-tu » au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, mardi 16 juillet 2024.

Visite « vènerie, qui es-tu » au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 16:00:00

fin : 2024-07-16 17:00:00

Découvrez les us et coutumes de la vènerie grâce à une visite guidée du Musée du Veneur.

Du milieu du XIXe siècle jusqu’à la 2nd Guerre Mondiale, le Château de Montpoupon possédait un équipage de vènerie, le Rallye Montpoupon.

Depuis sa création en 1995, le Musée du Veneur situé dans les communs du château vous plonge dans l’univers de la chasse à courre et du cheval à travers 30 salles.

11 EUR.

Château de Montpoupon

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@montpoupon.com



