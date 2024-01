Soirée Histoire et Terroir au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, mercredi 24 juillet 2024.

Soirée Histoire et Terroir au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 18:30:00

fin : 2024-07-24

Vivez une expérience privilégiée grâce au Château de Montpoupon et à l’Auberge de Montpoupon.

Découvrez la richesse des collections du château et son histoire grâce à une visite guidée.

Profitez d’une dégustation de vins local en présence du vigneron, sur la terrasse du château au coucher du soleil

Vivez une expérience privilégiée grâce au Château de Montpoupon et à l’Auberge de Montpoupon.

Découvrez la richesse des collections du château et son histoire grâce à une visite guidée.

Profitez d’une dégustation de vins local en présence du vigneron, sur la terrasse du château au coucher du soleil.

Puis poursuivez votre soirée avec un dîner à l’Auberge de Montpoupon.

La promesse d’une belle soirée gustative et insolite.

55 EUR.

Chàteau de Montpoupon

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@montpoupon.com



L’événement Soirée Histoire et Terroir au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde a été mis à jour le 2024-01-16 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER