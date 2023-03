SORTIE NATURE – Qu’est-ce que tu croâ? Cerdon Cerdon Catégories d’Évènement: Cerdon

Loiret

SORTIE NATURE – Qu’est-ce que tu croâ?, 25 mars 2023, Cerdon Cerdon. SORTIE NATURE – Qu’est-ce que tu croâ? Cerdon Loiret

2023-03-25 18:50:00 18:00:00 – 2023-03-25 Cerdon

Loiret Cerdon . – par Sologne Nature Environnement – Il paraît que les salamandres peuvent traverser un feu sans être brûlées, que les crapauds se transforment en princes charmants quand une fille les embrasse, que les tritons sont les équivalents masculins des sirènes et que les œufs des grenouilles tombent du ciel à la rosée du matin… Si vous souhaitez découvrir les animaux qui se cachent derrière ces légendes, rejoignez-nous à l’étang du Puits ! info@sologne-nature.org +33 2 54 76 27 18 http://www.sologne-nature.org/ PIXABAY

Cerdon

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Cerdon, Loiret Autres Lieu Cerdon Adresse Cerdon Loiret Ville Cerdon Cerdon Departement Loiret Tarif Lieu Ville Cerdon

Cerdon Cerdon Cerdon Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerdon cerdon/

SORTIE NATURE – Qu’est-ce que tu croâ? 2023-03-25 was last modified: by SORTIE NATURE – Qu’est-ce que tu croâ? Cerdon 25 mars 2023 Cerdon Cerdon Loiret Loiret

Cerdon Cerdon Loiret