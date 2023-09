Fêtez les dix ans du Cerco et visitez les ateliers-réserves du Museon Arlaten Cerco – Réserves Museon Arlaten Arles, 16 septembre 2023, Arles.

Installé à l’Atelier des roues, rue Yvan Audouard, à deux pas de la tour Luma, le Cerco, d’ordinaire fermé au grand public, a été conçu pour accueillir les milliers d’objets et d’oeuvres ainsi que les vastes archives qui constituent les collections ethnographiques du Museon Arlaten. Bien plus qu’un simple lieu de stockage, il s’agit d’un centre technique innovant et d’un outil au service du territoire : lieu de conservation, d’étude, de restauration, bénéficiant d’équipements de haute précision pour prendre soin de ce patrimoine commun.

Bienvenue au Centre d’études, de restauration et de conservation des oeuvres !

VISITES DES RESERVES ET ATELIERS

Visites libres, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Le samedi 16 septembre, de 14h30 à 18h30 et le dimanche 17 septembre, de 14h30 à 18h30

Installé dans les anciens ateliers ferroviaires d’Arles datant du 19ème siècle (plus précisément dans l’Atelier des roues et ressorts), le CERCO a été conçu par le cabinet d’architectes Anne Lévy et Nicolas Magnan pour accueillir 40 000 objets et œuvres (seuls 3 600 sont exposés) du Museon Arlaten ainsi que des centaines de mètres linéaires d’archives et de bibliothèques patrimoniales.

Le CERCO est un lieu de conservation, d’étude et de restauration, bénéficiant d’équipements de haute technicité avec ses trois ateliers de dépoussiérage, d’encadrement et de restauration légère, sans oublier son fleuron : une salle dédiée à la désinsectisation par congélation et par anoxie (privation d’oxygène).

Le CERCO permet aux équipes du musée de procéder à l’inventaire, au conditionnement des œuvres, livres et archives, et à la préparation des expositions dans des conditions optimales. Un espace accueille sur rendez-vous les chercheurs pour l’étude des fonds écrits, sonores et audiovisuels.

Programme complet des 1à ans du Cerco et des Journées du patrimoine au Museon Arlaten : Concert, visites thématiques, visites-flash, rencontre avec les professionnels du musée… à retrouver ici :

https://www.museonarlaten.fr/agenda/les-journees-du-patrimoine-0

