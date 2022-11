Cercles de yoga mantra de la Menuiserie Zen Haguenau, 14 novembre 2022, Haguenau.

Cercles de yoga mantra de la Menuiserie Zen

62A route de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin

2022-11-14 – 2022-11-14

Haguenau

Bas-Rhin

EUR Un moment présent de profonde intensité : on se laisse porter par la musicalité de la guitare et du violoncelle, on chante, on fredonne, on laisse imprégner et vibrer les sons dans de petits moments de silence entre chaque chant.

Aucun pré-requis vocal

+33 7 71 02 07 60

