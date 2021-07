Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Cercles de pleine lune Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du dimanche 22 août au lundi 23 août

Le but de ces cercles est de s’accorder aux énergies de la pleine lune en Verseau du 22 août. Nous célèbrerons ce moment ensemble et nous (Elodie & Manon, naturopathes) t’expliquerons ce que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour suivre le rythme de cette période afin d’en recueillir les bienfaits. Attention : 5 places maximum Plus d’infos et réservation : [[https://heureuxquicommemaurice.fr/produit/cercle-pleine-lune-bordeaux/](https://heureuxquicommemaurice.fr/produit/cercle-pleine-lune-bordeaux/)](https://heureuxquicommemaurice.fr/produit/cercle-pleine-lune-bordeaux/)

25 euros / réservation obligatoire

Un moment pour comprendre les énergies de la pleine lune et célébrer ensemble. Bordeaux bordeaux Bordeaux Gironde

2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T16:00:00;2021-08-23T19:00:00 2021-08-23T21:00:00

