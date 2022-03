Cercles de femmes – Hooome Parentis-en-Born, 8 avril 2022, Parentis-en-Born.

Cercles de femmes – Hooome Parentis-en-Born

2022-04-08 – 2022-04-08

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born

Une fois par mois, Jessica propose un cercle de Femmes, dans un espace sacré, un temps de parole et d’écoute pour chaque personne.

Le principe : En cercle, nous nous déposons dans le respect avec nos failles et nos forces, dans l’écoute et la bienveillance. Chacune vient avec ce qu’elle est et ce qu’elle traverse et rentre en résonance avec le groupe, soutenue par l’énergie de toutes nos lignées de femmes.

La séance : Au travers de rituels, de chants, de danses, de temps de paroles, de silences, de respirations précieuses, la séance se profile et se crée en lien avec ce qui se dépose. La soirée dure 2h minimum et peu se prolonger selon le rythme de chacune.

Les bienfaits : Ces moments de sororité permettent un retour à notre liberté, à notre joie profonde, à l’entraide, la bienveillance.

+33 6 82 67 25 50

hooome

Parentis-en-Born

