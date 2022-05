Cercles de femmes Cherier Cherier Catégories d’évènement: Cherier

Loire

Cercles de femmes Cherier, 14 mai 2022, Cherier. Cercles de femmes La Halte du Pèlerin, maison d’hôtes 4, lieu-dit Les Fots Cherier

2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-14 17:30:00 La Halte du Pèlerin, maison d’hôtes 4, lieu-dit Les Fots

Cherier Loire Cherier EUR 65 Se retrouver entre femmes pour une journée de partage. lahaltedupelerin@orange.fr +33 4 77 63 00 41 https://www.lahaltedupelerin.fr/ La Halte du Pèlerin, maison d’hôtes 4, lieu-dit Les Fots Cherier

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cherier, Loire Autres Lieu Cherier Adresse La Halte du Pèlerin, maison d'hôtes 4, lieu-dit Les Fots Ville Cherier lieuville La Halte du Pèlerin, maison d'hôtes 4, lieu-dit Les Fots Cherier Departement Loire

Cherier Cherier Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherier/

Cercles de femmes Cherier 2022-05-14 was last modified: by Cercles de femmes Cherier Cherier 14 mai 2022 Cherier Loire

Cherier Loire