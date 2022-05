Cercle Rouge- Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 7 juin 2022, .

Cercle Rouge- Eternal Sunshine of the Spotless Mind

2022-06-07 20:00:00 – 2022-06-07

EUR 5 Une fois par mois, venez voir un film qui a marqué l’histoire du cinéma ! nUn intervenant est présent avant le film pour expliquer le contexte historique. nUn échange avec le public est possible après le film pour discuter des techniques de film, des ressentis, etc. nCe mois-ci, venez (re)découvrir Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey et Kate Winslet !

