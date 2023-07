Concert Solune Duo Cercle populaire de Rions, Rions (33), 12 juillet 2023, .

Concert Solune Duo Mercredi 12 juillet, 19h00 Cercle populaire de Rions, Rions (33) gratuit

35 ans de » sentiers sauvages »11 ans de musique ensemble5 ans avec Solune à animer les premiers festivals d’Andanças au Portugal.Tant d’aventures, et de projets partagés ! Loïc et Laurent reviennent sur la scène du bal, croisant les notes d’accordéon et de cornemuse, donnant à nouveau vie aux compositions historiques de Solune, groupe fondé par eux et parmi les premières formations de la musique néo-trad, en agrémentant leur set de toutes nouvelles mélodies fraîchement composées.Une bonne occasion de se rappeler le début des nouvelles musiques traditionnelles pour certains, et de redécouvrir les anciens et nouveaux sons pour d’autres. Entrée gratuiteA partir de 19h – Début du concert à 20hPlanches apéritives sur réservation : cerclederions@gmail.com

source : événement Concert Solune Duo publié sur AgendaTrad

Cercle populaire de Rions, Rions (33) 13, Rue du Lhyan

Cercle populaire de Rions, 33410 Rions, France [{« link »: « mailto:cerclederions@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43639 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T19:00:00+02:00 – 2023-07-12T23:00:00+02:00

