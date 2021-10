Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont Cercle polar Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Cercle polar Médiathèque du Bois fleuri, 24 novembre 2021, Lormont. Cercle polar

du mercredi 24 novembre au mercredi 15 décembre à Médiathèque du Bois fleuri

Amateurs ou curieux du genre, rencontrez des lecteurs avertis et passionnés. Découvrez les nouveautés et choisissez en exclusivité vos lectures, livrez vos points de vue, élisez vos coups de coeur et partagez-les. [↓ Programme annuel des ateliers](https://bit.ly/AteliersBF2021)

Un mercredi par mois. Participation libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Tea time autour du roman policier Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T17:30:00 2021-11-24T19:00:00;2021-12-15T17:30:00 2021-12-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Médiathèque du Bois fleuri Adresse rue Lavergne, 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Médiathèque du Bois fleuri Lormont