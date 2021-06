Paris Galerie Joseph Paris Cercle Photo Exhibition at Galerie Joseph Galerie Joseph Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cercle Photo Exhibition at Galerie Joseph Galerie Joseph, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 27 juin 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h

gratuit

Une exposition photo des concerts et lives depuis les lieux les plus insolites et sublimes au monde. Une expérience sonore spatialisée est également présente à l’intérieur de cette exposition. C’est le titre Nopalitos de Kid Francescoli qui sera spécialement spatialisé pour l’occasion, pour un expérience sonore et visuelle. Cercle organise sa toute première exposition afin de mettre à l’honneur le travail des photographes qui nous accompagnent, et de retracer ces 5 dernières années avec vous. LE CONCEPT Du 25 au 27 Juin, des photos inédites des émissions emblématiques de Cercle seront exposées et mises en vente à la Galerie Joseph, afin de revenir ensemble sur les moments les plus marquants de l’aventure. Une installation artistique en son immersif sera proposée dans l’une des salles, avec le titre Nopalitos de Kid Francescoli, en partenariat avec L-Acoustics. LE LIEU L’exposition se déroulera à la Galerie Joseph, au 116 rue de Turenne, en plein cœur du Marais. ━━━ LES PHOTOGRAPHES ━━━ Adrien Combes

Alexandre Brisa

Alex Kavanagh

Alexis Olas

Anaëlle Rouquette

Benjamin Loyseau

Geoffrey Hubbel

Haytham Omar

Artside: Huseyin Sahin

Jared Ryan Rezel

Jérémie Tridard

Marko Obradović

Maxime Chermat

Maxime Marrimpoey

Michael Poselski

Mickaël Fidjili

Galerie Joseph 116 rue de Turenne Paris 75003

Contact :Cercle https://www.cercle.io/ https://www.facebook.com/cerclemusic https://twitter.com/CercleMusic

Galerie Joseph Adresse 116 rue de Turenne Ville Paris