Musée du patrimoine vivant de la maçonnerie aux Antilles-Guyane-Caraïbe Samedi 16 septembre, Cercle Philosophique Droit et Justice

La Franc-maçonnerie a été présente aux Antilles dès 1738. Dans les îles du XVIII siècles, elle était essentiellement coloniale et fermée.

Cependant, le XIX siècle a marqué l’entrée des hommes de couleur, dans un contexte national d’engagement abolitioniste guidé par la pensée des Lumières.

Des Antillais sont alors initiés lors de séjours en métropole alors que la maçonnerie fait de la lutte contre l’esclavage un de ses combats (1830-1840). La franc-maçonnerie française est à ce moment l’une des composantes active de la lutte pour l’émancipation.

C’est alors qu’une maçonnerie proprement antillaise s’implante en Martinique et en Guadeloupe au milieu du XIX siècle. Elle y joue un rôle important puisque les hommes de couleur prennent en main leur destin.

Le musée de Fort de France, inauguré en 2005, devenue antenne du musée de la Franc-Maçonnerie a été créé dès 1889 à Paris et labélisé Musée de France depuis 2003. L’antenne de Fort de France se donne pour mission de présenter et d’expliquer aux différents publics la place de la maçonnerie et de ses loges dans l’histoire des Antilles. Notamment leurs rôles dans le lent processus d’abolition de l’esclavage et d’émancipation, qui débute au XVIII siècle et se poursuit jusqu’à la seconde guerre mondiale.

Ces journées Européennes du Patrimoine 2023 (JEP) sont l’occasion de connaître et s’imprégner de cette histoire. Mais c’est aussi la possibilité de découvrir de grandes figures maçonniques contemporaines de notre Grande Région Caraïbe dont les contributions sociétales ont été facteur de développement pour nos territoires.

Par ailleurs, le visiteur pourra découvrir parmi les pièces de l’espace muséal, une figure hautement symbolique de l’engagement maçonnique. Un symbole incontournable de liberté. Une des répliques de la Marianne noire. Elle représente une esclave émancipée portant le bonnet phrygien figurant ainsi la République Française. Cette statue impressionnante avait été commandée par des loges de Toulouse au célèbre sculpteur Bernard GRIFFOUL DORVAL au moment de la révolution de 1848 et de la proclamation de la Seconde République.

Cercle Philosophique Droit et Justice 4 Rue du temple, Fort-de-France 97200, Martinique

