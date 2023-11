Rencontres musiciens danseurs – salle 1er etage du cercle Cercle Philharmonique, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) Rencontres musiciens danseurs – salle 1er etage du cercle Cercle Philharmonique, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83), 28 janvier 2024, . Rencontres musiciens danseurs – salle 1er etage du cercle Dimanche 28 janvier 2024, 15h00 Cercle Philharmonique, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) Scène ouverte Les Rencontres Musiciens Danseurs reprennent, dans ce lieu emblématique du Cercle Philharmonique, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ! au CHAUD! dans la salle à l’étage. Venez pour danser et/ou pour jouer, danses trad d’ici ou d’ailleurs, à partir de 15h : Musiciens solo, en petite formation, ou en boeuf, danseurs improvisés ou confirmés, tout sera réuni pour de bons moments de joie et de convivialité ! Comme d’habitude, vous pouvez porter un plat salé ou sucré pour un repas partagé de clôture. Bar ouvert en terrasse ou en salle, repli en intérieur si météo défavorable. Contacts 06 86 75 59 71 source : événement Rencontres musiciens danseurs – salle 1er etage du cercle publié sur AgendaTrad Cercle Philharmonique, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) 10, Place Malherbe

Cercle Philharmonique, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, France

2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:00:00+01:00

baltrad balfolk

