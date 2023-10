Cet évènement est passé Caravane du sport Cercle Paul Bert Blosne Savary Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Caravane du sport Cercle Paul Bert Blosne Savary Rennes, 24 juillet 2023, Rennes. Caravane du sport Lundi 24 juillet, 16h00 Cercle Paul Bert Blosne Savary Gratuit La Caravane du Sport est un évènement multisport, itinérant. 16 dates sont prévues à Rennes durant l’été 2023. Durant chacune d’entre elles, 5 à 6 activités différentes seront proposées parmi celles-ci (hip hop, parkour, tchoukball, archery run, atelier Sport Santé, dodgeball, ateliers secourisme, homeball, poulball, chase tag, boxe, éveil sportif, grimpe d’arbre…). Ambiance conviviale garantie ! Inscriptions gratuites et sur place, ouvert à tous les publics (enfants, adolescents, adultes, seniors). Cercle Paul Bert Blosne Savary Cercle Paul Bert Blosne Savary, Rue d’Andorre, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T16:00:00+02:00 – 2023-07-24T18:00:00+02:00

