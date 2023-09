Repas et spectacle au Cercle ouvrier Cercle Ouvrier Saint-Symphorien, 30 septembre 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Gironde

19h : apéro – cantèra ouvert à tous. Avec la participation de la chorale « Sarramilhoc » de Pujols-sur-Ciron et la chorale « l’Estaca » du cercle occitan de Pessac.

20h : repas gascon préparé par « los valents » du Cercle Ouvrier. Réservation obligatoire.

21h : contes gascons de Miquèu Baris. Né à Bélis, dans une famille de métayers gemmeurs, M. Baris a toujours parlé l’occitan. Passionné par la culture gasconne, il est l’auteur d’un recueil de poèmes et d’un ouvrage sur l’histoire de la langue d’oc.

22h : Coralie Nazabal en concert. Accompagnée de son accordéoniste Jonathan Marteel, elle a mis en musique un ensemble de poèmes de Miquèu Baris. Originaire des Landes, elle est à la fois chanteuse, musicienne et compositrice..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Cercle Ouvrier Rue Carnot

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



7pm: aperitif – cantèra open to all. With the participation of the « Sarramilhoc » choir from Pujols-sur-Ciron and the « l’Estaca » choir from the Cercle Occitan in Pessac.

8pm: Gascon meal prepared by « los valents » from the Cercle Ouvrier. Reservations required.

9pm: Gascon tales by Miquèu Baris. Born in Bélis into a family of sharecroppers, Miquèu Baris has always spoken Occitan. Passionate about Gascon culture, he is the author of a collection of poems and a book on the history of the langue d’oc.

10pm: Coralie Nazabal in concert. Accompanied by her accordionist Jonathan Marteel, she sets to music a collection of poems by Miquèu Baris. A native of the Landes region, she is a singer, musician and composer.

19:00 h: aperitivo – cantèra abierta a todos. Con la participación del coro « Sarramilhoc » de Pujols-sur-Ciron y del coro « l’Estaca » del Cercle Occitan de Pessac.

20:00 h: Comida gascona preparada por « los valents » del Cercle Ouvrier. Imprescindible reservar.

21:00 h: Cuentos gascones a cargo de Miquèu Baris. Miquèu Baris nació en Bélis, en el seno de una familia de aparceros que cultivaban su propia uva, y siempre ha hablado occitano. Apasionado de la cultura gascona, es autor de una colección de poemas y de un libro sobre la historia de la lengua de oc.

22.00 h: Concierto de Coralie Nazabal. Acompañada por su acordeonista Jonathan Marteel, ha puesto música a una colección de poemas de Miquèu Baris. Originaria de las Landas, es cantante, música y compositora.

19 Uhr: Apéro – Cantèra für alle offen. Mit Beteiligung des Chors « Sarramilhoc » aus Pujols-sur-Ciron und des Chors « l’Estaca » des okzitanischen Kreises von Pessac.

20 Uhr: Gascognisches Essen, zubereitet von « los valents » des Cercle Ouvrier. Eine Reservierung ist erforderlich.

21 Uhr: Gascognische Erzählungen von Miquèu Baris. Herr Baris wurde in Bélis in einer Familie von Edelsteinpächtern geboren und sprach schon immer Okzitanisch. Er begeistert sich für die gascognische Kultur und ist Autor eines Gedichtbandes und eines Buches über die Geschichte der Langue d’Oc.

22 Uhr: Coralie Nazabal in einem Konzert. In Begleitung ihres Akkordeonspielers Jonathan Marteel vertonte sie eine Reihe von Gedichten von Miquèu Baris. Sie stammt aus dem Departement Landes und ist Sängerin, Musikerin und Komponistin zugleich.

