Festival Les Nuits Atypiques – Babai Lugu (Afro Folk / Madagascar) Cercle Ouvrier Saint-Symphorien, 15 juillet 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Gironde

AU PROGRAMME

Cercle ouvrier

18h30 – « Paroles d’artiste » avec Mandrantohery « Goul » Andriamihanta suivies d’un apéro malgache

20h00 – Repas sur réservation

21h30 – Concert de Babai Lugu [Afro-folk / Madagascar – France]

Mandrantohery « Goul » Andriamihanta, aka Babai Lugu, a une présence scénique singulière, entre force et douceur, légèreté et ancrage. Nourries des musiques traditionnelles et populaires de Madagascar et d’Afrique, ses compositions invitent à l’écoute autant qu’à l’ondulation du corps. Les voix, la langue, les rythmiques des guitares, des percussions et de la basse de ces 4 musiciens nous emmènent, dans un esprit d’ouverture et de fête, sur des voies insulaires et poétiques.

Cercle Ouvrier Rue du 14 Juillet

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



ON THE PROGRAM

Workers’ Circle

18h30 ? « Paroles d’artiste » with Mandrantohery « Goul » Andriamihanta followed by a Malagasy aperitif

20h00 ? Meal on reservation

21h30 ? Concert by Babai Lugu [Afro-folk / Madagascar – France]

Mandrantohery « Goul » Andriamihanta, aka Babai Lugu, has a singular stage presence, between strength and gentleness, lightness and anchoring. Nourished by the traditional and popular music of Madagascar and Africa, his compositions invite you to listen as much as to move your body. The voices, language and rhythms of the guitars, percussion and bass of these 4 musicians take us, in a spirit of openness and celebration, along island and poetic paths

EN EL PROGRAMA

Círculo de trabajadores

18h30 ? « Palabras de un artista » con Mandrantohery « Goul » Andriamihanta seguido de un aperitivo malgache

20h00 ? Comida previa reserva

21h30 ? Concierto de Babai Lugu [Afro-folk / Madagascar – Francia]

Mandrantohery « Goul » Andriamihanta, alias Babai Lugu, tiene una presencia escénica singular, a caballo entre la fuerza y la dulzura, la ligereza y el anclaje. Inspiradas en la música tradicional y popular de Madagascar y África, sus composiciones invitan tanto a escuchar como a mover el cuerpo. Las voces, el lenguaje y los ritmos de las guitarras, la percusión y el bajo de estos 4 músicos nos llevan, en un espíritu de apertura y celebración, por caminos insulares y poéticos

AUF DEM PROGRAMM

Kreis der Arbeiterklasse

18h30 ? « Worte eines Künstlers » mit Mandrantohery Goul » Andriamihanta, gefolgt von einem madagassischen Aperitif

20h00 ? Essen auf Vorbestellung

21h30 ? Konzert von Babai Lugu [Afro-Folk / Madagaskar – Frankreich]

Mandrantohery « Goul » Andriamihanta aka Babai Lugu hat eine einzigartige Bühnenpräsenz, die zwischen Kraft und Sanftheit, Leichtigkeit und Verankerung schwankt. Seine Kompositionen, die von der traditionellen und populären Musik Madagaskars und Afrikas genährt werden, laden sowohl zum Zuhören als auch zur Bewegung des Körpers ein. Die Stimmen, die Sprache, die Rhythmen der Gitarren, der Perkussion und des Basses dieser vier Musiker führen uns in einem Geist der Offenheit und des Feierns auf insulare und poetische Wege

