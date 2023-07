BABAI LUGU à Saint-Symphorien (33) Cercle ouvrier Saint-Symphorien, 15 juillet 2023, Saint-Symphorien.

BABAI LUGU à Saint-Symphorien (33) Samedi 15 juillet, 18h30, 20h00, 21h30 Cercle ouvrier

Mandrantohery « Goul » Andriamihanta, aka Babai Lugu, a une présence scénique singulière, entre force et douceur, légèreté et ancrage. Nourries des musiques traditionnelles et populaires de Madagascar et d’Afrique, ses compositions invitent à l’écoute autant qu’à l’ondulation du corps. Les voix, la langue, les rythmiques des guitares, des percussions et de la basse de ces 4 musiciens nous emmènent, dans un esprit d’ouverture et de fête, sur des voies insulaires et poétiques

Babai Lugu aka Mandrantohery « Goul » Andriamihanta : écriture, composition, chant lead, guitare

Laurie Rakotomanga : chant, katsa, shaker

Alice Fearne : chant

Mohamed Sayon Nafi : basse, guitare, percussions

18h30 – « Paroles d’artiste » avec Mandrantohery « Goul » Andriamihanta suivies d’un apéro malgache

20h00 – Repas malgache, sur réservation : www.nuitsatypiques.org ou 05 56 25 71 63

21h30 – Concert de Babai Lugu [Afro-folk / Madagascar – France]

Cercle ouvrier 33113 Saint-Symphorien Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T18:30:00+02:00 – 2023-07-15T20:00:00+02:00

2023-07-15T21:30:00+02:00 – 2023-07-15T23:30:00+02:00

Photo © John Marquez