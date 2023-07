Visite de « La Botte de Nevers » Cercle Nevers Escrime (La Botte de Nevers) Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Visite de « La Botte de Nevers » Cercle Nevers Escrime (La Botte de Nevers) Nevers, 16 septembre 2023, Nevers. Visite de « La Botte de Nevers » 16 et 17 septembre Cercle Nevers Escrime (La Botte de Nevers) Entrée libre Visitez et découvrez la salle d’escrime « La Botte de Nevers » récemment rénovée. Le Cercle Nevers Escrime (CNE) est labellisé « Terre de Jeux 2024 », ce qui signifie qu’il est susceptible d’accueillir une délégation comme centre de préparation aux Jeux olympiques de Paris-2024. Cercle Nevers Escrime (La Botte de Nevers) 7 boulevard Grand Pré des Bordes 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 36 11 13 https://www.neversescrime.fr Le Cercle Nevers Escrime a fêté son centenaire en novembre 2022. Il est situé dans une ancienne imprimerie transformée en salle d’armes. Arrêt de bus proche, parking devant la salle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

