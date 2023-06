Concours de pêche enfant Cercle Nautique de Quimiac, Chemin des Douaniers, 44420 Quimiac, France Quimiac, 14 août 2023, Quimiac.

Concours de pêche enfant Lundi 14 août, 14h30 Cercle Nautique de Quimiac, Chemin des Douaniers, 44420 Quimiac, France Public

Ouvert à tous les enfants de 6 à 11 ans.

L’inscription au concours se fera sur place à partir de 14h30 et l’accès des concurrents a la jetée sera autorisé à partir de 15h00.

Fin du concours à 16h30.Le concours se déroulera depuis la jetée du Toul Ru. Les pêcheurs plaisanciers du Toul Ru assureront la sécurité des enfants sur la jetée pendant la durée du concours. Les enfants viendront avec leur propre matériel pour pêcher (uniquement des cannes et des lignes avec hameçons ; les balances ne sont pas autorisées). Des lots seront remis aux vainqueurs et participants, un gouter offert par la mairie clôturera ce concours

Cercle Nautique de Quimiac, Chemin des Douaniers, 44420 Quimiac, France Cercle Nautique de Quimiac, Chemin des Douaniers, 44420 Quimiac, France Quimiac 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « secretariat@cnquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-de-peche-enfant.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T14:30:00+02:00 – 2023-08-14T16:30:00+02:00

2023-08-14T14:30:00+02:00 – 2023-08-14T16:30:00+02:00

JEUNESSE LOISIRS