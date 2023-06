Concours inter-mouillages de pêche en mer Cercle Nautique de Quimiac, Chemin des Douaniers, 44420 Quimiac, France Quimiac Quimiac Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Concours inter-mouillages de pêche en mer Samedi 5 août, 10h00 Cercle Nautique de Quimiac, Chemin des Douaniers, 44420 Quimiac, France Quimiac Avec la participation des mouillages de Merquel et Lanséria. À l'occasion de ce concours inter-mouillage, la vedette de sauvetage en mer de La Turballe sera accostée sur la jetée du Toul Ru et fera des rotations en mer avec des visiteurs. A l'issue de ce concours un chèque des trois mouillages de Mesquer sera remis a la SNSM de La Turballe. Un vin d'honneur offert par la Mairie sera servi a la fin de cette manifestation.

