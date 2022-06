Cercle Mamans – Bébés Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: 84120

Pertuis

Cercle Mamans – Bébés Pertuis

2022-06-04 09:30:00 – 2022-06-04 11:30:00

Pertuis 84120 120 120 Au programme:

Technique de respiration , Méditation , initiation à la sophrologie

Ateliers ludique pour la maman

Partage d’astuce pour vivre sa parentalité en douceur

Ecoute et partage d’informations dans la Bienveillance

création d’objets pour renforcer le lien avec Bébé

Lieu d’accueil adapté à la jeune maman et le tout petit

4 rencontre de 2 h indissociable

Cercle facilité par Amandine Hebrard Sophrologue Cercle mamans – Bébés ( de 0 à 6 mois)

4 rencontres thématiques : bien être maman , développement bébé, relation Maman Bébé, valeur , vie de couple , mode de garde. 4 rencontres de 2 heures de 4 à 6 mamans avec leur Bébé amandinehebrard@hotmail.com +33 6 18 60 83 26 Au programme:

Cercle facilité par Amandine Hebrard Sophrologue Pertuis

Pertuis

