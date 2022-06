Cercle Mamans – Bébés Pertuis, 4 juin 2022, Pertuis.

Cercle Mamans – Bébés Pertuis

2022-06-04 09:30:00 – 2022-06-04 11:30:00

Pertuis 84120

100 120 Sophrologue et Facilitatrice de Cercle Mamans Bébés

Je propose aux nouvelles mamans 4 rencontres thématiques de 2 h comme soutien à la parentalité.

Au Programme

Technique Respiration, Méditation guidée, Initiation à la sophrologie

Ateliers ludiques pour les tous petits

Ateliers pour la maman autour de votre bien-être,

Partage d’astuces pour vivre sa parentalité en toute conscience

Écoute et partage d’informations dans la bienveillance

Création d’objets pour renforcer le lien avec bébé ((guidée et très facile) à ramener chez vous



Les petits + !





Un Groupe WHAT’S APP pour garder le lien avec toutes les participantes

Tout le matériel utile pour ces rencontres est fourni

Les objets créés sont à ramener à la maison

Collation à disposition

Lieu adapté et matériel à disposition pour le bien être de maman et bébé

Cercle Mamans Bébés – 4 rencontres de 2 h entre Mamans et Bébés de la Naissance à 6 mois – à Pertuis

Rencontres thématiques en lien avec la Périnalité.

Bien être Maman/ Bien être Bébé / Relation Maman Bébé/ Valeurs Vie de couple / mode de garde

Pertuis

dernière mise à jour : 2022-04-28 par