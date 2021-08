Montreuil-Bellay Cercle Les Amis Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay Cercle Les Amis – Boule de Fort Cercle Les Amis Montreuil-Bellay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-Bellay

Cercle Les Amis – Boule de Fort Cercle Les Amis, 18 septembre 2021, Montreuil-Bellay. Cercle Les Amis – Boule de Fort

Cercle Les Amis, le samedi 18 septembre à 16:00

Cette société de boule de fort, née en 1878, vous propose une séance d’initiation à ce sport ligérien où détente et découverte seront les maîtres mots. Mise à disposition d’un support visuel pour mieux comprendre ce sport. Samedi, séances découvertes et initiation à 16h, 17h et 18h. Cercle Les Amis 42, rue Dovalle Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay L’Accomodement Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay Autres Lieu Cercle Les Amis Adresse 42, rue Dovalle Montreuil-Bellay Ville Montreuil-Bellay lieuville Cercle Les Amis Montreuil-Bellay