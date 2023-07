Concert Chansons en charentaises. Poésie et magie de la boule de fort. Cercle le Commerce 13 rue des Acacias Mûrs-Erigné, 17 septembre 2023, Mûrs-Erigné.

Les journées du patrimoine mettront cette année l’accent sur la patrimoine vivant et sportif. Une bonne occasion de découvrir le jeu de Boule de fort, patrimoine angevin s’il en est ! Le cercle du Commerce ouvrira ses portes pour vous initier à ce jeu proche de la pétanque dans son objectif, la grâce et la lenteur en plus.

À cette occasion, Gérard Pierron présentera son spectacle « Chansons en charentaises. Poésie et magie de la boule de fort », accompagné de Francis Jauvain à l’accordéon. Attentif au cheminement lent des boules ciselées comme des objets d’art, le chansonnier a été conquis par la beauté de ce jeu, qui s’oppose en silence à un monde qui va trop vite. Treize albums, prix de l’Académie Charles Cros, lauréat du « prix Jacques Douai » de la chanson poétique francophone, « Gérard Pierron est un aventurier qui défriche le patrimoine culturel, y découvre des trésors d’humanité et, en véritable passeur de mémoire collective, les sauve de l’oubli » (Francis Couvreux).

durée 1h30

Photographe et vidéaste amoureux de la Loire et du patrimoine angevin, Jacques Labarre présentera en parallèle du spectacle une exposition de photographies sur la Loire et ses lumières uniques.

Découvrez également les animations proposées par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine architectural et culturel de Mûrs-Érigné au Cercle du commerce.

Cercle le Commerce 13 rue des Acacias 13 rue des Acacias Erigné Mûrs-Erigné 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire

