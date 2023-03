Foire aux cartes Cercle Laïque Dijonnais Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr . Découvrez la Foire aux cartes du Cercle : une foire d’échange et de vente de cartes de collection (pokemon / yu-gi-ho / panini / dragon ball / etc… ) ouverte à tous (mineur de moins de 12 ans devant être accompagné d’un adulte)

Il est possible de réserver une table pendant une ou plusieurs heures et de s’inscrire au concours de jeu : MARIOKART !

En cas de succès, l’opération sera renouvelée ! Réservations / inscriptions conseillées au Cercle Laïque Dijonnais :

au sein des accueils (44 rue de Tivoli / 3 rue des Fleurs à Dijon)

☎️ par téléphone au 09 51 57 85 60 ou au 03 80 30 67 24

par mail : bienvenue@cerclelaique.org bienvenue@cerclelaique.org +33 3 80 30 67 24 http://cerclelaique.org/ Cercle Laïque Dijonnais 44 Rue de Tivoli Dijon

