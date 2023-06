Initiation à la généalogie et aide à la recherche Cercle généalogique de l’Aveyron Millau Catégories d’Évènement: Aveyron

Millau Initiation à la généalogie et aide à la recherche Cercle généalogique de l’Aveyron Millau, 16 septembre 2023, Millau. Initiation à la généalogie et aide à la recherche 16 et 17 septembre Cercle généalogique de l’Aveyron Gratuit. Entrée libre. Quelles sont les difficultés que rencontrent les généalogistes amateurs ? Comment le Cercle Généalogique de l’Aveyron peut-il y répondre ? Doté d’un site internet, d’une base de données riche de plus de 4 000 000 d’actes, d’une librairie et d’une documentation au local, le Cercle Généalogique de l’Aveyron vous propose, lors des Journées européennes du patrimoine, de vous accompagner dans l’élaboration de votre arbre généalogique. Si vous souhaitez commencer votre arbre, n’oubliez pas d’apporter vos documents familiaux. Cercle généalogique de l’Aveyron 16A boulevard de l’Ayrolle, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie 05 65 60 07 79 http://www.genealogie-aveyron.fr/ Au local de l’association, les membres bénévoles du Cercle Généalogique de l’Aveyron seront présents pour accueillir les visiteurs et leur fournir des informations sur les recherches généalogiques. Ils seront également là pour les aider à commencer leur propre arbre généalogique. N’oubliez pas d’apporter vos documents familiaux pour faciliter les recherches ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Millau Autres Lieu Cercle généalogique de l'Aveyron Adresse 16A boulevard de l'Ayrolle, 12100 Millau Ville Millau Departement Aveyron Lieu Ville Cercle généalogique de l'Aveyron Millau

