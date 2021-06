Cachan Théâtre Jacques Carat Cachan CERCLE ÉGAL DEMI CERCLE AU CARRÉ Théâtre Jacques Carat Cachan Catégorie d’évènement: Cachan

Le jeudi 8 juillet 2021

de 19h à 21h

gratuit

Découvrez l’un des plus gros succès de la cie Difé Kako ! Aux origines des danses créoles, il y a le quadrille, importé il y a deux siècles aux Antilles et en Guyane avec la colonisation. La chorégraphe Chantal Loïal revisite les figures de cette danse sociale et les électrise avec l’énergie des danses urbaines d’aujourd’hui. Ce dialogue entre tradition et modernité compose un hymne vivifiant au métissage artistique ! Le spectacle se construit comme un plaidoyer en faveur d’un monde qui se mélange et apprend du passé comme du présent, pour ouvrir d’autres façons d’être ensemble en association des pratiques amateurs ou des associations détenteurs du patrimoine. BAL “KONSER DÉCHAÎNÉ” Après le spectacle, l’orchestre, les choristes et les danseurs de la compagnie Difé Kako vous invitent à participer à un grand bal convivial aux influences afro-antillaises. En piste ! Qui sommes nous ? Depuis 1995 date de sa création, la compagnie de danse Difé Kako s’inspire des cultures africaines et antillaises. Chantal Loïal s’attache à créer un langage chorégraphique basé sur un métissage des danses africaines et antillaises ainsi que sur les répertoires musicaux traditionnels et contemporains. La compagnie Difé Kako se compose de danseuses possédant une formation de danse pluridisciplinaire (classique, moderne, jazz, danses traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique Centrale, du Mahgreb, de la Guadeloupe, de la Martinique) et de musiciens maîtrisant différentes percussions et instruments (djembé, dum-dum, les tambours ka, maracas, cha-cha, accordéon, basse, balafon, ti-bwa, steel pan). La Compagnie, toujours à la recherche d’innovation et dans un souci de diversification artistique, développe plusieurs concepts pédagogiques et chorégraphiques pour amener le public à la découverte de cette danse métissée. En savoir plus Événements -> Soirée / Bal Théâtre Jacques Carat 21 avenue Louis Georgeon Cachan 94230

Contact :Compagnie Difé Kako 0635422094 communication@difekako.fr https://www.difekako.fr/ https://www.facebook.com/dife.kako/ https://twitter.com/Ciedifekako

