Initiation à la pratique de la boule de Fort réservée aux scolaires Vendredi 15 septembre, 09h00, 13h30 Cercle du Bon-Accord Gratuité , le 15 septembre réservé aux scolaires. Pour le weekend : réservation souhaitable si vous venez en groupe

Si vous venez à notre rencontre , vous pourrez vous initier à la pratique de boules de fort en poussant quelques boules et nous vous raconterons l’histoire de notre jeu !

La boule de fort :

La boule de fort n’est pas tout à fait ronde mais méplate, avec un côté légèrement plus « fort » que l’autre et elle pèse environ 1,300 kg !

Quant au terrain, il n’est pas plat, mais incurvé et mesure environ 20 à 25 mètres de long sur 6 mètres de large.

Il faut donc beaucoup de concentration et d’habileté pour maîtriser la trajectoire de la boule de fort.

Cercle du Bon-Accord 19 avenue François-Mitterrand 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Salle typique du jeu de la boule de fort : piste installée sous une structure charpentée.

