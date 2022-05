Cercle des peintres Ortzadarra Ciboure, 11 juillet 2022, Ciboure.

Cercle des peintres Ortzadarra rue de la tour Tour de Bordagain Ciboure

2022-07-11 – 2022-07-22 rue de la tour Tour de Bordagain

Ciboure 64500

Pour cet été, le cercle des peintres ORTZADARRA de Ciboure expose les œuvres de ses adhérents, à la tour de Bordagain. Ce sont des créateurs du pays basque et c’est pour cette raison que les œuvres présentées à la salle de la tour de Bordagain sont pour l’essentiel d’inspiration du pays.

On y trouvera l’océan, la côte basque, les bateaux, la vie locale, les paysages locaux et la nature toute proche avec ses couleurs typiques.

+33 5 59 47 64 56

Ortzadarra

rue de la tour Tour de Bordagain Ciboure

dernière mise à jour : 2022-05-10 par