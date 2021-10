Gourdon Gourdon Gourdon, Lot Cercle des Parents Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Cercle des Parents Gourdon, 15 novembre 2021, Gourdon. Cercle des Parents Rue de l’Hivernerie Relais Assistantes Maternelles Gourdon

2021-11-15 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-15 21:30:00 21:30:00 Rue de l’Hivernerie Relais Assistantes Maternelles

Gourdon Lot Espace de parole partagé entre adultes, pour exprimer leur vécu de parents, réussites, découvertes, difficultés, peurs, rêves… organisé par le R.A.M.

Renseignements & inscriptions : 06 84 82 58 33

(Dans le respect des règles sanitaires en vigueur) Espace de parole partagé entre adultes, pour exprimer leur vécu de parents, réussites, découvertes, difficultés, peurs, rêves… ©CCQB

Rue de l’Hivernerie Relais Assistantes Maternelles Gourdon

